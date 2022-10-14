В азиатской части России образовался снежный покров

В половине азиатской части России уже образовался постоянный снежный покров. Это вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, а также, Чукотка и даже Иркутская область. Реки севера Якутии, Красноярского края, Иркутской, Амурской областей и ряда других регионов стали покрываться льдом. Середина октября — обычное время для установления зимней погоды в этих регионах. О резких отклонениях от нормы Гидрометцентр не сообщает.