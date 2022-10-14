Рябков: вовлечение США в конфликт на Украине повышает риск столкновения ядерных держав

Чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем больше увеличивается риск спровоцировать столкновение ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями. Об этом 14 октября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он сравнил ситуацию на Украине с Карибским кризисом, возникшим в 1962 году между СССР и США. Годовщина тех событий отмечается в эти дни. Рябков подчеркнул, что сейчас, как и десятилетия назад, «возникли ядерные риски».

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — цитирует высокопоставленного дипломата «РИА Новости».

Вашингтон сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывает законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, заключил Рябков.

Как отмечает «Газета.Ru», 13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью отметил, что риски вовлечения США и НАТО в целом в украинский конфликт высоки.

10 октября стало известно, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставят Киеву новейшие системы ПВО. Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

Днем ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера Джо Байдена о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самых больших провалов во внешней политике.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.