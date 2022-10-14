Поиски пропавшего на реке Саласу мужчины продолжили в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края спасатели продолжают поиски мужчины, пропавшего во время сплава по реке Саласу. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В поисковой операции задействованы две группы спасателей. Работы ведутся третий день, за прошедшие сутки поисковики осмотрели 8 км русла реки и ее береговой черты. В общей сложности за прошедшие дни осмотрено 21 км местности.

Мужчина 1968 года рождения пропал несколько дней назад во время сплава по реке Саласу. Известно, что его лодка перевернулась в районе поселка Ягодный. Поиски продолжаются.

13 октября в Булунском районе Якутии успешно завершили поиски четырех мужчин, пропавших во время пурги 9-го числа этого же месяца. Мужчины отправились на вездеходе из одного населенного пункта в другой, но до места назначения так и не добрались. Как выяснилось, их транспортное средство вышло из строя.