WSJ: глава дипломатии ЕС Боррель не был уполномочен говорить об ответе Запада России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не имел полномочий высказываться относительно вариантов ответа Запада на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, у него нет таких полномочий. Об этом 13 октября рассказал журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман в своем аккаунте в Twitter.

«Он, не имея на то полномочий, высказался относительно вариантов [ответа], за которые он не отвечает, посредством возможностей, которыми он не располагает. Нам остается лишь недоумевать», — приводит он слова неназванного европейского чиновника.

Накануне, 13 октября, Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Он добавил, что все страны мира заинтересованы в скором завершении конфликта вокруг Украины.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

До этого, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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