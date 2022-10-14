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WSJ: глава дипломатии ЕС Боррель не был уполномочен говорить об ответе Запада России

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель не имел полномочий высказываться относительно вариантов ответа Запада на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, у него нет таких полномочий. Об этом 13 октября рассказал журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман в своем аккаунте в Twitter.

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«Он, не имея на то полномочий, высказался относительно вариантов [ответа], за которые он не отвечает, посредством возможностей, которыми он не располагает. Нам остается лишь недоумевать», — приводит он слова неназванного европейского чиновника.

Накануне, 13 октября, Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Он добавил, что все страны мира заинтересованы в скором завершении конфликта вокруг Украины.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

До этого, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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