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Песков назвал отказ Киева от СНГ упущением для Украины

Песков: отказ Киева от СНГ стал упущением для самой Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Отказ Киева от участия в мероприятиях по линии Содружества Независимых Государств (СНГ) — упущение для самой Украины. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он обратил внимание на то, что объединение развивается и без Украины. Представитель Кремля также подчеркнул, что Содружество доказало свою актуальность и жизнеспособность и на его почве вызревают уже более продвинутые интеграционные структуры.

В пятницу в столице Казахстана проходит заседание Совета глав государств СНГ. В официальной церемонии открытия в Астане принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

Ранее на саммит глав государств СНГ прибыл президент России Владимир Путин. Он обсудит с коллегами по СНГ вопросы безопасности и экономическое сотрудничество. В общей сложности на заседании Совета глав государств планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.

Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества. При этом Киев не делал официального уведомления о выходе из организации. До этого, 7 октября, в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Он прошел в день рождения Путина, которому в этот день исполнилось 70 лет, и стал важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному саммиту СНГ в Астане.

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