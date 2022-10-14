Декорации для киносъемки разрушили вандалы в Кондопоге

В Кондопоге в Карелии неизвестные разрушили декорации, выстроенные для съемок фильма российского федерального канала. Тех, кто это сделал, установить не удалось.

Съемки пришлось отменить. В администрации Кондопожского района ИА «Карелinform» сообщили, что принято решение об остановке реализации проекта в городе.

В паблике районной администрации говорится, что для реализации этого проекта была проведена масштабная работа. Этим мероприятием власти хотели закрепить Кондопогу в базе кинопроизводств России.

Кроме того, говорится в сообщении, местные жители активно помогали съемочной группе. Они участвовали в наборе массовки, поиске техники и предметов для съемки.