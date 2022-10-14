Территорию у озера Цимлянское в Тюмени благоустроят

В Калининском округе Тюмени планируют благоустроить территорию у озера Цимлянское. Соответствующая информация следует из документации на портале госзакупок.

Под благоустройство выбран земельный участок площадью приблизительно 22 га. Там планируется создать сеть прогулочных дорожек протяженностью 3,1 км, соревновательный велосипедный парк для фристайла площадью 2 тыс. кв. м, а также установить скамейки, урны и мини-площадки.

Кроме того, в техзадании присутствует схема обустройства велодорожки по пересеченной местности с 20 разными участками, уточняет портал «Наш город».

Сейчас власти ищут подрядчика на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Максимальная стоимость этих работ оценивается в 17,29 млн рублей. Определить исполнителя планируется 3 ноября.

В сентябре сообщалось, что в Тюмени запланирована реконструкция улицы Ленина. Власти готовы выделить на работы более 745 млн рублей.