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В Москве прошел благотворительный фестиваль «Белая трость»

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Фото: сайт фестиваля «Белая трость»/belayatrost.ru
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В российской столице прошел гала-концерт Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Праздник состоялся 13 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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60 финалистов выступили на сцене вместе с известными исполнителями. Организатор фестиваля — фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», который возглавляет певица Диана Гурцкая, при поддержке фонда президентских грантов.

«Тринадцатый год как к нам приезжают из разных стран, городов, регионов безумно талантливые дети, они хотят рассказать про себя через музыку, творчество и искусство. Я хочу, чтобы здесь все услышали, какие эти дети замечательные, как трепетно, трогательно они относятся к творчеству», — рассказала Гурцкая «Известиям».

На гала-концерт ребят приехали поддержать знаменитости, в том числе Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Бурито, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов и другие.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам фестиваля. Он отметил, что «Белая трость» является добрым и светлым праздником, благодаря которому начинающие артисты получают прекрасную возможность обрести веру в себя и собственные силы, а также выступить на сцене вместе с признанными звездами музыкального искусства.

Кроме того, Путин подчеркнул вклад фестиваля в продвижение традиций меценатства и благотворительности в России.

«И конечно, фестиваль пользуется широкой общественной поддержкой, вносит значимый вклад в развитие детского творчества, содействует продвижению замечательных традиций меценатства и благотворительности, которыми по праву славится наша страна», — отметил в своем приветствии президент.

Отборочные туры на мероприятие проходили в течение года. В них приняли участие более 800 ребят с нарушениями зрения из 11 стран мира, среди которых — Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Молдавия.

Фестиваль проходит ежегодно и приурочен к Международному дню «белой трости», символу незрячего человека.

1 сентября сообщалось, что в Москве начал работу первый всероссийский центр для одаренных незрячих детей. Уже в этом году в центре начнут учиться восемь школьников из Москвы, Приморского края, Башкирии, Владимирской, Ростовской, Ивановской и Новосибирской областей. Каждый год центр будет принимать восемь новых учащихся. Выпускаться дети будут после прохождения государственной итоговой аттестатами по программам среднего общего образования.

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