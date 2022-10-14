Аварийное здание детсада № 310 снесут в Омске

В Нефтяниках в Омске снесут здание бывшего детсада № 310, которое признали аварийным четыре года назад. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

Речь идет о здании из красного кирпича по проспекту Мира, 65а. Как уточняет ИА «Город55», сначала детсад закрылся на капитальный ремонт, а в 2018 году на основании заключения экспертов его признали аварийным, дальнейший ремонт был прекращен.

Точные сроки сноса объекта пока неизвестны. Ситуация находится на контроле мэрии.

По данным ИА «ОМСКРЕГИОН», на освободившемся после демонтажа месте планируют возвести новый детсад. Он сможет принять 210 воспитанников.

Заказчиком еще одного дошкольного учреждения является городской департамент строительства. Средства на проектирование и возведение здания выделят из бюджета Омска и по госпрограммам. Проект планируется реализовать в 2022–2023 годы.