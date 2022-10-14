Томск примет Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Томске примут участие порядка 650 спортсменок из различных городов России. Состязания состоятся с 1у4 по 17 октября.

Президент региональной федерации художественной гимнастики Алена Пикалова рассказала РИА «Томск», что соревнования будут проходить в томском спорткомплексе «Юпитер». Парад открытия состоится сегодня, 14 октября.

Состязания проводятся в личном и групповом многоборье по первому взрослому разряду, по кандидатам и по мастерам спорта. В первый день гимнастки будут состязаться в групповом многоборье, а с 15 по 17 октября — в индивидуальном первенстве.

Ранее, в июне, организованный фондом Алины Кабаевой тренировочный сбор по художественной гимнастике с участием олимпийских чемпионов прошел в Сочи. В ходе мастер-классов спортсмены поделились своим опытом и знаниями.