В Астане началась встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана

В Астане началась трехсторонняя встреча между главами МИД России, Армении и Азербайджана. Целью встречи является обсуждение договоренностей президентов трех стран от 2020 и 2021 года.

«Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр также добавил, что питает надежду на то, что в ходе трехсторонней встречи получится «лучше понять, как двигаться дальше».

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что считает необходимым заострить внимание на вопросе мирного соглашении.

«Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча», — отметил он.

Со своей стороны глава МИД Армении Арарат Мирзоян указал на то, что встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран станет отличной возможностью для поиска способа нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном и урегулировать нагорнокарабахский конфликт.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах. Осенью 2022 года на границе двух стран снова произошли столкновения.