Два десятка фонарей заказали для переулка в Барнауле

В Барнауле на нечетной стороне улицы Ядринцева установят 20 фонарей. Для выполнения этих работ ищут подрядчика. Аукцион проведут до 21 октября, а итоги объявят 25 октября.

На эти цели из городского бюджета планируется выделить 4,9 млн рублей. Работы пройдут в два этапа. До конца года должны установить часть опор линий освещения от улицы Папанинцев до улицы Ядринцева. А на январь запланирован завершающий этап работ — будет обустроено освещение до улицы Партизанской, сообщает altapress.ru.

В середине сентября сообщалось о завершении благоустройства части набережной реки Оби. На эти цели из городского бюджета было выделено почти 16,5 млн рублей. На набережной отремонтировали и благоустроили опорную стену, замостили плиткой и асфальтобетоном центральную прогулочную аллею, установили урны, поставили солнцезащитные навесы и лежаки для отдыха.