Во время проведения зачистки в Харьковской области польские наемники кидали гранаты и стреляли в мирных жителей. Об этом 14 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на жителя региона, попросившего не называть его имени из-за соображений безопасности.

«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты. И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов», — поделился мужчина.

Ему удалось уйти от преследования поляков, при этом он был ранен в ногу. Местный житель добавил, что спасли его русские солдаты, которых он встретил.

Он рассказал, что иностранные наемники вошли в населенный пункт после перегруппировки российских частей.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о западных наемниках в регионе, которые попали в ловушку во время боевых действий в регионе. Он уточнил, что среди наемников есть как погибшие, так и раненые.

Ранее, 12 октября, военкор телеканала «Известия» Денис Кулага показал, что оставили после себя украинские военные и иностранные наемники, покидая окопы и опорные пункты в районе села Опытное под Донецком. В кадры попали патроны, боеприпасы, несколько видов гранат и противогазы.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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