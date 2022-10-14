МЧС по Иркутской области: в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

Сейсмические колебания были зафиксированы в акватории озера Байкал в Иркутской области. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщают представители регионального ГУ МЧС России.

Согласно публикации в Telegram-канале ведомства, произошло землетрясение магнитудой 5,9, его интенсивность составила 7,9 балла по ШСИ-17, энергетический класс — 14,5. Колебания разной интенсивности ощущались в Иркутске, Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах.

Отмечается, что в связи с происшествием был развернут оперативный штаб и налажено взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

Ранее, 26 сентября, на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,7. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого, 20 сентября, сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 6,1 у острова Беринга на Камчатке. Очаг землетрясения залегал в 28 км от села Никольское Алеутского округа на глубине 24 км.