Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег. Об этом 12 октября сообщает Asia Times.

Издание отмечает, что в самых пессимистичных сценариях Европе грозит деиндустриализация, потеря триллионов долларов и резкое падение уровня жизни.

«Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — утверждается в публикации.

По мнению Asia Times, когда Европа поймет свое положение, она окажется в одиночестве. Издание считает, что Россия повернется на Восток, а США замкнутся в себе и сосредоточатся на внутренней политике.

Согласно прогнозу издания, у Европы не останется иного выбора, кроме как последовать примеру Соединенных Штатов Америки и также сосредоточиться на внутренних проблемах.

Между тем 13 октября испанское издание Rebelion написало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США. Отмечается, что европейские страны вынуждены сократить инвестиции в социальную сферу и отложить изменение энергетической модели на фоне массовой закупки оружия.

До этого, 9 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек Европе негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10–20 лет. Он добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

В июне эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» предрек разделение мира на блоки после конфликта вокруг Украины. Отмечается, что введение Западом антироссийских санкций подрывает сложившиеся правила. По словам эксперта, это повлияет на существующий миропорядок.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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