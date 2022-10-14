Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области 10 иностранных наемниках

Иностранные наемники угодили в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом в четверг, 14 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что в районе населенного пункта Пологи 10 западных наемников совершили вылазку на позиции российских военных, завязался бой.

«На кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор. У них были раненые, а также погибшие», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Кроме того, была пресечена попытка наемников отступить, их «накрыла тяжелая огнемётная система «Солнцепек».

Накануне Вашингтон подтвердил, что в Донбассе погиб гражданин США. В этот же день телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине.

9 октября Рогов заявил, что киевский режим скопил большое количество иностранных наемников на линии фронта в Запорожской области. Известно о представителях из более 30 различных стран, отмечал он.

До этого, в сентябре, газета Il Messaggero передала, что в районе Харькова погиб итальянец Бенджамин Джорджо Галли, ему было 27 лет. Отмечалось, что на территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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