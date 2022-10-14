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Судоходство в Босфоре восстановлено после инцидента с сухогрузом

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Фото: NTV
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Движение в проливе Босфор восстановлено после аварии с сухогрузом. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

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Накануне стало известно, что Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза.

Отмечалось, что грузовое судно ANNITA вышло из строя у берегов Туркели во время рейса из Тузлы на Кавказ.

Ранее, 28 сентября, также из-за неисправности двигателя у 190-метрового сухогруза, было приостановлено движение в проливе Босфор.

До этого, 3 сентября, в Босфорском проливе произошла поломка сухогруза Briza, следовавшего из Стамбула на Украину, и движение судов было приостановлено. Судоходство удалось восстановить в течение суток.

Босфор соединяет Мраморное и Черное моря. По пути из Черного в Эгейское и Средиземное моря суда минуют Босфор и расположенный недалеко от него пролив Дарданеллы. Максимальная ширина Босфора — 3,7 км, а длина — порядка 30 км.

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