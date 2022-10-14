Снайпер получил звание Героя России за ликвидацию важных целей в ходе СВО

Снайпер удостоился звания Героя России за успешное уничтожение важных стратегических целей с помощью сверхдальнобойной винтовки SVLK-14S «Сумрак». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил «РИА Новости» глава оружейного производства Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Он отметил, что винтовка, разработанная специалистами Lobaev Arms, прекрасно показала себя в ходе специальной операции по защите Донбасса. Успехи российских служащих, по мнению Лобаева, не в последнюю очередь зависят от эффективности используемого вооружения.

«Сумрак» сегодня очень востребован, на него сейчас много заказов, причем именно не от «спецов», а от военных», — добавил собеседник агентства.

Главное преимущество этой винтовки заключается в рекордных показателях дальнобойности — она позволяет поражать цели на расстоянии свыше 3 км.

Ранее в этот день источник в оборонно-промышленном комплексе заявил о выдающейся эффективности авиационной ракеты класса «воздух–РЛС». Согласно имеющимся данным, всего было использовано несколько десятков таких ракет и практически все успешно поразили цели.

Накануне Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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24 февраля Москва начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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