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Снайпер получил звание Героя России за ликвидацию важных целей в ходе СВО

Lobaev Arms: снайпер получил звание Героя России за ликвидацию целей из винтовки «Сумрак»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Снайпер удостоился звания Героя России за успешное уничтожение важных стратегических целей с помощью сверхдальнобойной винтовки SVLK-14S «Сумрак». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил «РИА Новости» глава оружейного производства Lobaev Arms Владислав Лобаев.

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Он отметил, что винтовка, разработанная специалистами Lobaev Arms, прекрасно показала себя в ходе специальной операции по защите Донбасса. Успехи российских служащих, по мнению Лобаева, не в последнюю очередь зависят от эффективности используемого вооружения.

«Сумрак» сегодня очень востребован, на него сейчас много заказов, причем именно не от «спецов», а от военных», — добавил собеседник агентства.

Главное преимущество этой винтовки заключается в рекордных показателях дальнобойности она позволяет поражать цели на расстоянии свыше 3 км.

Ранее в этот день источник в оборонно-промышленном комплексе заявил о выдающейся эффективности авиационной ракеты класса «воздух–РЛС». Согласно имеющимся данным, всего было использовано несколько десятков таких ракет и практически все успешно поразили цели.

Накануне Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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