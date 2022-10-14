Власти ФРГ могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море

Правительство Германии может отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море. Об этом 13 октября сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

«Министерство экономики ФРГ больше не выступает против добычи нефти и газа в Северном и Балтийском морях <....> Столкнувшись с кризисом энергоснабжения, федеральное ведомство теперь готово к изменению курса», — пишет издание.

Согласно информации газеты, планам минэкономики мешает коалиционное соглашение СДПГ (социал-демократов), «Союза 90/Зеленых» и СВДП (свободных демократов) в правительстве Германии. Однако Handelsblatt сообщает, что резкий рост цен на энергоносители и угроза дефицита топлива в зимний отопительный период могут изменить ситуацию.

«В принципе, заявление коалиционного договора верно, но текущая ситуация требует решений, соответствующих ситуации», — заявили изданию в министерстве.

Как указано в статье, изменение курса министерства экономики ФРГ может способствовать реализации геологоразведочных проектов в немецко-нидерландской части Северного моря.

Handelsblatt пишет, что федеральная земля Нижняя Саксония добивается начала эксплуатации шельфа совместно с Голландией, с которой ФРГ делит месторождение N05-A. Потенциал всех месторождений газа в Северном море составляет 60 млрд кубометров газа — этот объем аналогичен поставкам по «Северному потоку» в 2021 году.

Ранее, 10 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова пережить предстоящую зиму. Благополучный исход ожидается, в частности, в том случае, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации. Как напомнил Шольц, ФРГ уже практически дошла до цели по заполнению хранилищ на 95%. Кроме того, канцлер обратился с призывом не рассчитывать, что в будущем Германия сможет получать российский природный газ.

До этого, 6 октября, директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что Великобритания выдаст более 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море.

30 августа премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что одобрит выдачу лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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