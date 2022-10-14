Реклама
Прямой эфир
Мир
Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности
Мир
В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины
Общество
Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Армия
Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине
Мир
Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире
Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Общество
Москвичам рассказали о потеплении в выходные
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%
Мир
Евросоюз отказался поддержать угрозы Борреля в адрес РФ
Мир
В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований

Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности

Представитель президента РФ Крутских: Москва готова к диалогу с США по кибербезопасности, но без уступок, и напрашиваться не собирается
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва готова к диалогу с США по кибербезопасности, но без уступок, и напрашиваться не собирается. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Айти в себя: что помогло России избежать цифрового апокалипсиса
Переход бизнеса на отечественное ПО прогнозируют к 2025 году

«Это должен быть честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить. Но если они в силу внутренних причин к этому здравому смыслу пока не готовы, это их проблемы, а не наши. Попрошайничать на дипломатическом поприще мы не собираемся», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Крутских, диалог по теме кибербезопасности между Соединенными Штатами Америки и РФ отсутствует из-за стремления США сдержать Россию. Он считает, что в настоящее время сигналов к изменению данной ситуации нет и «пока, наверное, и не может быть».

«Они закусили удила и пытаются всё решать «на поле боя», это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось, и плохо для этих инициаторов кончалось», — добавил Крутских.

Как уточнил представитель президента РФ, все сигналы от США пока только негативные, «они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать (условия. — Ред.)».

Ранее, 3 августа, МИД сообщил, что Россия предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере. Отмечалось, что западные политики, бездоказательно обвиняя Москву в кибератаках, отрабатывают политический номер: им нужно найти виновного.

В июле заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) Николай Мурашов заявил, что против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 6 июня, Крутских заявлял, что США используют в качестве тарана режим президента Украины Владимира Зеленского и созданную главой Украины «IТ-армию», нападения которой на РФ постоянно увеличиваются. Итог такой «заварушки», считает он, может оказаться катастрофическим.

20 мая Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. На заседании Совбеза, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава государства сообщил, что количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет в последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее.

7 апреля заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщал, что власти США объявили о закрытии в одностороннем порядке канала связи с Россией, созданного для обсуждения темы кибербезопасности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022