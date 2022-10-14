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В Британии упрекнули Макрона за слова об ответе на применение ЯО Россией

Британский министр раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ЯО Россией
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал заявление французского президента Эммануэля Макрона относительно того, что военная доктрина Франции не предполагает возможным ядерный ответ на применение тактического ядерного оружия (ЯО) на Украине. Об этом сообщает в четверг, 13 октября, газета The Daily Telegraph.

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«Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона», — сказал Уоллес журналистам.

Ранее в это Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

Кроме того, 13 октября сотрудник издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на источник заявил, что Европейский союз (ЕС) не разделяет позицию главы евродипломатии Жозепа Борреля относительно реакции на возможное применение ядерного оружия РФ на Украине. Он отметил, что Боррель не имел полномочий заявлять о вариантах ответа.

Глава евродипломатии в четверг пообещал, что коллективный Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия использует ядерное оружие против Украины. Однако уточнил, что ответ не будет ядерным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, «чрезвычайно отдаленными». Между тем, от лица НАТО он пообещал следить за новыми ядерными учениями России.

8 октября Макрон отметил, что в вопросе ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Он также напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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