Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Устойчивый снежный покров появился в шести регионах азиатской части России. Об этом 14 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Уже половина азиатской части страны покрыта снегом — практически вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, Чукотка, даже Иркутская область. Это уже устойчивый снежный покров», — приводит его слова агентство ТАСС.
Метеоролог также отметил, что реки на таких территориях, как север Якутии, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Магаданская область, Хабаровский край и Амурская область, начали покрываться льдом.
Ранее, 12 октября, Вильфанд отмечал, что дата образования устойчивого снежного покрова в России за 50 последних лет сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря. При этом, по его словам, речь идет о средних показателях за последние несколько лет. По словам метеоролога, «год на год не приходится».
Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о возвращении бархатного сезона на юг России, в том числе в Крым. Он отмечал, что до конца недели там будет возвращение бархатного сезона и комфортные температуры от +4 до +9 градусов в ночное время и до +15…+19 градусов днем.
В тот же день Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. В октябре, по его словам, резкого погружения в глубокую осень не ожидается.