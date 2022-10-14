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Евросоюз отказался поддержать угрозы Борреля в адрес РФ

В Евросоюзе не поддержали Борреля, пригрозившего России военным ответом
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Фото: Global Look Press/Marcel Lorenz via www.imago-imag
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Европейский союз (ЕС) не разделяет позицию главы евродипломатии Жозепа Борреля относительно реакции на возможное применение ядерного оружия РФ на Украине. Об этом в четверг, 13 октября, заявил сотрудник издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на источник.

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«Он (Боррель — Ред.) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — процитировал журналист слова высокопоставленного европейского дипломата в своей публикации в Twitter.

Ранее в этот день Боррель пообещал, что коллективный Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия использует ядерное оружие против Украины. При этом он указал, что ответ не будет ядерным.

Он добавил, что страны Европы не блефуют, предупреждая о последствиях за использование ядерного оружия на Украине.

Также в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

До этого, 10 октября, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что применение тактического ядерного оружия Россией на Украине маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

Между тем 6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

До этого, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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