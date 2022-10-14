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Медведев назвал слова главы дипломатии ЕС Борреля о российском ядерном ударе паранойей

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Опасения верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля из-за возможной ядерной атаки со стороны РФ безосновательны. Такое мнение в четверг, 13 октября, выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал он в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте».

Политик также обратил внимание на слова Борреля о «мощном», но не ядерном ответе Европы. Подобная осторожность в формулировках, предположил Медведев, может указывать на реальное отношение ЕС к Украине, которая им по большому счету безразлична.

«Они не хотят впрягаться за них [украинцев] по полной. А уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», — подытожил зампред СБ.

Ранее в этот день Жозеп Боррель пообещал, что коллективный Запад не оставит без ответа применение ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что европейские государства не блефуют, предупреждая о последствиях.

10 октября бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент России Владимир Путин является «центром принятия решений» Вооруженных сил России. Он также отметил, что применение тактического ядерного оружия маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

До этого, 5 октября, глава евродипломатии указал, что противостояние на Украине перешло в новую, опасную стадию. По его словам, якобы существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». При этом ЕС продолжает поставки вооружений Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

9 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега» за его высказывания о том, что Украине нужно выигрывать на поле боя. Еще в апреле тот во время поездки в Киев заявил, что конфликт должен быть разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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