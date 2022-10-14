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«Известия» узнали о проведении экзамена у мобилизованных из Сибири

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобилизованные из Сибири сдают экзамен. Военнослужащие показывают всё, чему научились на полигоне за две недели, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Он отметил, что зачеты идут и по тактической, и по огневой подготовке. По заданию, солдаты штурмуют окопы противника, снайпер обеспечивает прикрытие группе.

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Мобилизованный Андрей — потомственный охотник. Он рассказал, что проходил срочную службу восемь лет назад, и некоторые знания забылись. П словам Андрея, навыки владения оружием ему помогли восстановить боевые инструкторы группировки «Отважные».

«Минимум по четыре часа занимаемся, плюс самоподготовка по вечерам, таблицы заучиваем, плюс маскировка», — сказал мобилизованный Андрей.

Корреспондент «Известий» сообщил, что за всеми маневрами следит вновь прибывшее пополнение. Им предстоит пройти несколько недель обучения стрельбе на полигоне, а также на бронетехнике. Также Морозов уточнил, что мобилизованные работают не только с той техникой, которая была у них еще во время срочной службы, но и с боевыми разведывательными машинами, за стрельбу которых отвечает компьютер. Поэтому резервисты должны научиться прицеливаться и стрелять по советам техники.

«Для поражения движущихся целей очень удобно то, что всё электронное, ничего крутить не надо», — поделился мобилизованный Андрей.

Как отметил корреспондент, на полигоне учат стрелять не только из всех видов оружия, но и готовят бойцов психологически. Он рассказал об упражнении, которое называется «обкатка танком». Многотонная машина на скорости проезжает над бойцами в окопе. После солдат должен поразить танк учебной гранатой.

«Это важно для того, чтобы человек осознал, с кем он воюет, кто у него стоит рядом, плечом к плечу, грубо говоря. Ну и не бросил своего боевого товарища на поле боя, не стал просто бежать, а всем, чем может, помог ему, это тоже очень важно», — рассказал командир разведывательного взвода с позывным «Заря».

По словам инструкторов, большинство мобилизованных имеют боевой опыт в прошлом. Некоторым для отправки в подразделения было достаточно лишь освежить знания и навыки владения оружием.

Ранее, 13 октября, в Минобороны рассказали о подготовке операторов дронов среди мобилизованных. Заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров отметил, что важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По его словам, это придает подготовке операторов БПЛА особый статус

11 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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