Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 октября

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 10 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 14 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1…+3.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — юго-западный ветер.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ранее, 13 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные, 15 и 16 октября. По его словам, «это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.

В этот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что высокое давление продержится в Москве до воскресенья и только к понедельнику начнет падать.

До этого, 11 октября, специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.