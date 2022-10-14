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Глава МИД Белоруссии обвинил УЕФА в двойных стандартах

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Фото: Global Look Press/Fabio Ferrari/LaPresse
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Заявление УЕФА о санкциях за отказ играть со сборной Косово по футболу в отборочном турнире к Евро-2024 является проявлением двойных стандартов со стороны международной организации. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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В феврале, после начала СВО на Украине, сборная Польши отказалась проводить матч с российской командой за право выйти на ЧМ-2022. К полякам не были применены никакие санкции, а позднее ФИФА и УЕФА и вовсе приняли решение исключить сборную России и все российские клубы из турниров под эгидой этих организаций.

«Двойные, даже тройные стандарты. Потому что тут вмешивается политика — «мы вас заставим под давлением делать те шаги, которые мы хотим». Для руководителей спортивных федераций подобные заявления неуместны. Если вы выступаете за олимпийские принципы, за олимпийский подход к спортивным соревнованиям — придерживайтесь», — заявил «Известиям» Макей.

По словам Макея, решение относительно проведения матчей между сборными Белоруссии и Косово в рамках отборочного турнира к Евро-2024 еще не принято. При этом министр уверен, что спорт должен оставаться вне политики.

«Понятно, что мы не признаем это образование (Косово. — Ред). Но у нас были ситуации, когда приезжали на соревнования представители Косово, проводились европейские игры в Беларуси несколько лет назад. Да, существуют определенные политические нюансы, но в данной ситуации надо более чувствительно посмотреть на этот вопрос и не принимать радикальных решений. Спорт должен быть вне политики. Я не могу сказать, какое будет принято решение (по матчам с Косово. — Ред.), но мне кажется, что надо спокойно смотреть на эти вещи», — добавил глава МИД Белоруссии.

Сборная Косово по итогам жеребьевки отборочного турнира к Евро-2024 попала в одну группу с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Белоруссии и Андорры. Румыния и Белоруссия не признают независимость Косово. В случае отказа от игр национальным командам грозят аннулирование этих матчей и дисциплинарные санкции.

В УЕФА ссылаются на статью 30 регламента чемпионата Европы, в которой, в частности, говорится, что, «если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации. Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»

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