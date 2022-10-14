Ученые создали ускоряющее восстановление костей вещество

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» создали материал, способный стимулировать рост костной ткани и за счет этого ускорять заживление поврежденных костей. Его основой служит пористая губка из хитозана — вещества, которое получают из панцирей или других органов ракообразных.

В нее ученые добавили трикальцийфосфат. Это минерал, из которого образуются костные клетки. Также в состав композита вошел восстановленный оксид графена — хорошо проводящее электричество соединение, использование которого позволяет ускорить остеосинтез с помощью воздействия слабым током.

Имплантаты из композитных материалов используются в регенеративной медицине в качестве клеточного каркаса при сложных травмах костной ткани. Композит, созданный учеными Курчатовского института, рассчитан на восстановление губчатых частей кости, которые располагаются по ее концам.

В случае травмы поврежденная часть удаляется, а на ее место помещается композит. Применение материала позволяет организму продолжать функционировать так же, как и до повреждения.

Чтобы композит был эффективен, он по своим механическим свойствам должен быть максимально похож на исходную ткань. Специалисты добились этого, экспериментируя с разной концентрацией составных веществ.

Чтобы получить материал, хитозан растворяли в водном растворе уксусной кислоты, а затем включали в него восстановленный оксид графена и трикальцийфосфат. Полученное вещество замораживали и удаляли из него растворитель, после чего образовывалась пористая структура. При этом тончайшие листы оксида графена наслаивали друг на друга так, чтобы обеспечить возможность проводить электричество при небольшом количестве этого наполнителя (минимизировать его объем важно, чтобы полученный материал не потерял нужные свойства, которые придает хитозан).

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Талантливый композит: создано вещество, ускоряющее восстановление костей