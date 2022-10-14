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В Ростове-на-Дону студентка напала с топором на бывшую подругу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители возбудили дело в отношении жительницы Ростова-на-Дону, которую подозревают в покушении на убийство. Об этом 13 октября сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

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По предварительной информации, 12 октября 2022 года 19-летняя ростовчанка взяла топор с пожарного щита в кабинете одного из местных училищ и ударила 17-летнюю девушку по голове.

«Довести свой умысел, направленный на убийство, до конца подозреваемой не удалось, поскольку ее противоправные действия были пресечены. Потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение», — объяснили следователи.

После нападения злоумышленница была задержана. Следствием решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу по факту нарушения ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее, 9 сентября, в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы. Утром 7 сентября девочка ушла в школу, однако домой не вернулась. Через два дня в лесополосе на окраине района было найдено тело школьницы с признаками насильственной смерти.

По данным источника «Известий», при обыске в доме задержанного был найден рюкзак убитой школьницы. Кроме того, по предварительной информации, мужчина был ранее судим за грабеж, убийство и квартирную кражу.

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