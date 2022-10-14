Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований
Мир
Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет
Экономика
В РФ предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные
Армия
Львова-Белова заявила об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Армия
В РВСН прошли учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением
Мир
В Белоруссии предупредили о риске начала третьей мировой войны
Мир
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Мир
В ФРГ прошли автопробеги против энергополитики правительства
Политика
В бюджете сократили средства на тушение пожаров и туризм
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на отсутствие реакции на преступления Украины
Экономика
В СБП проработают вопрос переводов в Армению и Казахстан
Мир
В Турции приняли законопроект о лишении свободы за дезинформацию

В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований

В МИД Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от международных соревнований
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение санкций против российских и белорусских спортсменов и паралимпийцев, запрещающих участие в международных соревнованиях, — это «абсолютная жестокость и подлость в отношении людей». Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».

Стартовая линия: Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам
Как российские атлеты реагируют на ограничения в отношении нашего спорта

«Существуют определенные политические нюансы, но в данной ситуации надо более чувствительно посмотреть на этот вопрос и не принимать радикальных решений. Еще раз: спорт должен быть вне политики. В связи со специальной военной операцией были введены санкции против спортсменов и паралимпийцев. Это абсолютная жестокость и подлость в отношении этих людей», — сказал Владимир Макей.

Отдельно министр также коснулся и участия сборной Белоруссии по футболу в отборочном турнире на Евро-2024 года вместе с самопровозглашенным Косово. По его словам, политические вопросы не должны стать поводом для принятия радикальных решений. Однако идея УЕФА вводить санкции против любой сборной, отказавшейся от матча с Косово, — это показатель «двойных и даже тройных стандартов».

Ранее при аналогичной ситуации, к примеру, Польшу не отстраняли от участия за отказ играть против российской сборной.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022