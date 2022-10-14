В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований

Введение санкций против российских и белорусских спортсменов и паралимпийцев, запрещающих участие в международных соревнованиях, — это «абсолютная жестокость и подлость в отношении людей». Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Существуют определенные политические нюансы, но в данной ситуации надо более чувствительно посмотреть на этот вопрос и не принимать радикальных решений. Еще раз: спорт должен быть вне политики. В связи со специальной военной операцией были введены санкции против спортсменов и паралимпийцев. Это абсолютная жестокость и подлость в отношении этих людей», — сказал Владимир Макей.

Отдельно министр также коснулся и участия сборной Белоруссии по футболу в отборочном турнире на Евро-2024 года вместе с самопровозглашенным Косово. По его словам, политические вопросы не должны стать поводом для принятия радикальных решений. Однако идея УЕФА вводить санкции против любой сборной, отказавшейся от матча с Косово, — это показатель «двойных и даже тройных стандартов».

Ранее при аналогичной ситуации, к примеру, Польшу не отстраняли от участия за отказ играть против российской сборной.

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