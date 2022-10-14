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Рогов заявил о ловушке для иностранных наемников в Запорожской области

Рогов заявил о попавших в ловушку иностранных наемниках в Запорожской области
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Фото: t.me/vrogov
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Об этом 14 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

Он отметил, что наемники попали в ловушку на линии боевого соприкосновения.

«Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — написал Рогов.

По его словам, в результате наемники получили серьезный отпор, у них есть раненые и погибшие.

Рогов рассказал, что когда боевики попытались отступить, то попали под мощнейший удар ТОС «Солнцепек».

Ранее, 13 октября, Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. Подробностей о скончавшемся в ведомстве не привели, сославшись на охрану личных данных.

В тот же день телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине.

До этого, 9 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские служащие нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого Международного легиона. На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Между тем 15 августа пленный британский наемник Дилан Хили в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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