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Польшу предупредили о «самоубийственном» эффекте санкций против РФ

Myśl Polska: санкции против России закончатся для Польши «эффектным самоубийством»
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Фото: Global Look Press/Piero Nigro
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Антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Об этом заявил публицист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

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«Легко поддерживать санкции <...> в начале отопительного сезона, когда чудовищные счета только маячат где-то на горизонте воображения. Только пустой кошелек и пустой холодильник будут достаточно красноречивым аргументом», — объяснил он.

Обозреватель привел результаты социологического опроса, согласно которому 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России, четверть респондентов затруднились ответить, и лишь 16% высказались против рестрикций.

Также Пяста упомянул поддержку военных действий и готовность поляков выступить против РФ на стороне Украины. По словам автора статьи, его соотечественники — «бесконечно храбрые» люди, однако отсутствие страха в опасной ситуации свидетельствует скорее о неадекватном восприятии, чем о мужестве.

Он добавил, что для Польши характерно переоценивать свои возможности и недооценивать угрозы, что неизменно заканчивается «эффектным самоубийством».

Ранее, 9 октября, польский журналист Лукаш Орбитовский в шутку предложил согражданам сесть в тюрьму, чтобы избежать огромных счетов за электроэнергию.

Между тем 30 сентября глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик заявил о том, что Польша, как и другие страны, ощущает негативные последствия введенных против России санкций. По его словам, 2023 год «не будет легким» для государственной экономики.

До этого, 28 сентября, сам премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он подчеркнул, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти страны сделают всё возможное, чтобы граждане страны пострадали как можно меньше.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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