Не менее 15 мигрантов погибли на побережье Туниса
Подразделения береговой охраны Туниса в провинции Махдия обнаружили тела минимум 15 погибших мигрантов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает агентство Tunis Afrique Presse.
Согласно информации источника агентства, тела были обнаружены у побережья городов Махдия, Эш-Шабба и Салакта.
По предварительным данным, все погибшие были мигрантами из разных стран, в том числе выходцами из африканских государств, расположенных к югу от Сахары.
В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить личности погибших.
Ранее, 4 сентября, минимум девять мигрантов погибли при попытке пересечь реку Рио-Гранде на границе Мексики и США. Отмечается, что река разлилась от дождей, ее уровень поднялся более чем на 2 м за один день. В результате группа мигрантов не смогла переплыть ее.
28 июня в Техасе обнаружили фуру с телами мигрантов. Как сообщил представитель пожарной службы Сан-Антонио, 53 человека были истощенными и «горячими на ощупь», поскольку в фургоне отсутствовала вода.