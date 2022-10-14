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Не менее 15 мигрантов погибли на побережье Туниса

На побережье Туниса найдены тела 15 погибших мигрантов
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Фото: Tunis Afrique Presse
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Подразделения береговой охраны Туниса в провинции Махдия обнаружили тела минимум 15 погибших мигрантов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает агентство Tunis Afrique Presse.

Согласно информации источника агентства, тела были обнаружены у побережья городов Махдия, Эш-Шабба и Салакта.

По предварительным данным, все погибшие были мигрантами из разных стран, в том числе выходцами из африканских государств, расположенных к югу от Сахары.

В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить личности погибших.

Ранее, 4 сентября, минимум девять мигрантов погибли при попытке пересечь реку Рио-Гранде на границе Мексики и США. Отмечается, что река разлилась от дождей, ее уровень поднялся более чем на 2 м за один день. В результате группа мигрантов не смогла переплыть ее.

28 июня в Техасе обнаружили фуру с телами мигрантов. Как сообщил представитель пожарной службы Сан-Антонио, 53 человека были истощенными и «горячими на ощупь», поскольку в фургоне отсутствовала вода.

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