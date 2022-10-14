Российские блогеры подали к Meta иск на 18 млн рублей

Российские блогеры подали в суд на компанию Meta (признана экстремистской в РФ, внесена в перечень террористов). Как отмечается в коллективном иске 15-ти человек, 4 марта этого года компания отключила таргетированную рекламу для российских пользователей в своих соцсетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов).

На тот момент блогеры уже перечислили соцсетям деньги за рекламные кампании. Но их им никто не вернул. Такими действиями Meta нарушила Гражданский кодекс РФ, закон «О защите прав потребителей», нанесла им убытки и ущемила их законные интересы, считают истцы. Блогеры стали терять подписчиков и доходы.

«Действиями ответчика истцам причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, стрессе. Истцы вкладывали временные, интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы на развитие своих аккаунтов. После отключения рекламы они были вынуждены искать новые источники, вкладывать дополнительные средства в других социальных сетях», — говорится в иске.

Суммы, указанные в документе, варьируются от 119 рублей до миллиона. Суммарные потери 15 человек составили 3,1 млн рублей. Теперь потраченное они надеются вернуть через суд. Кроме того, с Меtа хотят взыскать моральный вред — совокупная сумма ущерба оценена в 15 млн рублей — по миллиону на каждого блогера.

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