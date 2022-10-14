В Турции приняли законопроект о лишении свободы за дезинформацию

Турецкий парламент принял законопроект о лишении свободы за распространение дезинформации. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает телеканал TRT Haber.

С инициативой выступили представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Законопроект предполагает внесение правок в действующий Уголовный кодекс страны. Так, в соответствии с новыми нормами, распространение «информации, признанной вводящей в заблуждение», квалифицируется как уголовное преступление и карается лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее, 31 августа, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил агентство Reuters в публикации ложных сведений и антитурецких манипуляциях.

До этого Reuters сообщило о давлении на СМИ и цензурных ограничениях со стороны управления под началом Алтуна.

Еще в декабре прошлого года турецкий лидер заявил, что соцсети являются одной из главных угроз мировому демократическому сообществу. Именно тогда появились первые сведения о намерении правительства Эрдогана принять закон, криминализирующий распространение фейковых новостей и дезинформации в интернете.