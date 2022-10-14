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Кулеба признался в подготовке контрнаступления вместе с Западом

Глава МИД Украины Кулеба признался в подготовке контрнаступления вместе с США и Британией
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Фото: соцсети
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 13 октября, в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Великобританией.

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«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», — сказал Кулеба.

Также он отметил, что Киев ждет от Вашингтона поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), ракет дальнего радиуса действия и танков Abrams, пусть даже самых старых. США должны преодолеть «психологический барьер» и начать их передачу, добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Кулеба призвал Соединенные Штаты Америки признать Россию государством — спонсором терроризма.

Ранее в четверг сообщалось, что Вован и Лексус связались с Дмитрием Кулебой от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. Ролик разговора, в котором глава МИД Украины сделал несколько сенсационных признаний, опубликован на Rutube в разделе выпуска авторской программы «Шоу ВиЛ». Позже пранкеры рассказали, что им удалось выйти на Кулебу через украинских политиков, которым пранкеры сообщили, что экс-посол США в РФ Майкл Макфол хочет обсудить ситуацию на фронте.

В беседе с якобы бывшим дипломатом Кулеба признался в том, что Украина причастна к взрывам в Крыму и Белгороде. Он объяснил удары тем, что Крым является источником боеприпасов для российской армии на Украине и базой для их самолетов. Также Кулеба предположил, что Москва предложит Киеву переговоры, когда поймет, что проигрывает и требуется пауза, но это означает, что в такой момент переговоры Украине не нужны.

Кроме того, глава украинской дипломатии отметил, что денег, полученных Киевом от Запада, хватит только до конца года. Финансовый баланс будет поддержан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгородской области. Она отметила, что в официальных заявлениях президент Украины Владимир Зеленский буквально клялся в непричастности Киева к взрывам.

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