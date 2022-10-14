МО рассказало о подвигах российских военных в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, решительность на поле боя проявил ефрейтор Денис Шеверев, который принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от формирований противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, батальонно-тактическая группа Шеверева продолжала наступать на позиции врага.

Прицельным огнем ефрейтор лично уничтожил пулеметный расчет националистов, удерживающих под контролем дорожную развязку. Таким образом удалось обеспечить стремительное продвижение российских подразделений в заданном направлении.

В оборонном ведомстве рассказали о профессионализме ефрейтора Сергея Штрыкова. Действуя в составе самоходно-артиллерийского дивизиона, он обеспечивал сослуживцам огневую поддержку. В ходе работы ефрейтор смог ликвидировать до 30 человек живой силы противника и пробить их оборонительный рубеж.

Штрыков не только нанес существенный урон украинским формированиям, но и своевременно вывел боевую технику ВС РФ из-под ответного огня. Грамотные действия служащего позволили артиллерии в полном объеме выполнить поставленные задачи и обеспечить наступление российских войск.

Не остались без внимания заслуги сержанта Дениса Петухова, который вместе с другими артиллеристами и бойцами мотострелковых подразделений вступил в бой с националистами.

Управляя самоходной артиллерийской установкой, он самостоятельно ликвидировал три единицы автомобильной техники и не менее 35 бойцов ВС Украины. Смелость и отвага сержанта Петухова позволили нанести ощутимый урон силам противника и поспособствовали продвижению мотострелков к вражеским позициям.

Наконец, в МО отметили героизм сержанта Александра Гафурова. Когда продвигавшаяся под его началом колонна материально-технического обеспечения столкнулась с диверсантами, сержант оперативно приступил к отражению атаки. Благодаря грамотному использованию местности подчиненные Гафурова дали мощный отпор противнику. Сам командующий лично уничтожил трех националистов.

Благодаря умелому руководству Гафурова удалось сохранить важные запасы, предназначенные для российских подразделений. Впоследствии колонна своевременно прибыла в район ведения активных боевых действий.

Ранее, 13 октября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооруженные силы РФ средствами ПВО ликвидировали украинские боевые самолеты МиГ-29 и Су-27. Помимо этого, за последние сутки были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов в районах различных населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской области.

Тогда же стало известно о поражении четырех пунктов управления вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ударами артиллерии были ликвидированы 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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