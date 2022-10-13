Приложение «ВКонтакте» снова появилось в App Store

Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store после удаления. Об этом 13 октября сообщили в Telegram-канале компании.

«Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — говорится в сообщении.

В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Клипы».

Ранее, 28 сентября, Роскомнадзор потребовал объяснений после удаления из App Store ряда российских приложений. Согласно заявлению ведомства, такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение, а также являются недопустимыми.

26 сентября VK подтвердила, что некоторые ее приложения стали недоступны для скачивания в App Store. При этом установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

До этого, 23 августа, приложение СБОЛ, которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы банка, было удалено из App Store.

15 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Apple разделяет тоталитарные ценности. Так она отреагировала на угрозы компании удалить из App Store приложение Rutube.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.