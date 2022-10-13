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Новак предложил главе ЕК отправить счета отказавшимся от газа из РФ политикам

Вице-премьер Новак: главе ЕК стоит отправить возросшие счета отказавшимся от российского газа политикам
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Фото: Global Look Press/Eric Lalmand
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Вице-премьер России Александр Новак 13 октября посоветовал главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов.

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«Госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов», — сказал Новак в интервью на «России 1».

В сентябре фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента из-за цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электроэнергию в Москву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал это предложением оскорбительным.

До этого, 16 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что обвинения в адрес России в связи с энергокризисом в Европе являются перекладыванием с больной головы на здоровую.

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