Песков сообщил о поимке и аресте диверсантов при попытке подрыва «Турецкого потока»

Несколько человек были арестованы при попытке организовать диверсию на газопроводе «Турецкий поток». Об этом в четверг, 13 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, <…> они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы», — сказал он в беседе с прессой.

По словам пресс-секретаря главы государства, злоумышленники планировали взорвать сухопутный участок трубопровода на территории России.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

10 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

После этого сербский лидер Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока». Глава государства запросил дополнительную информацию у Москвы и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всему маршруту.

До этого, 26 сентября, была зафиксирована утечка газа на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе ЧП в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами. В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

Позже, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал, что в 2015 году под «Северным потоком» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них. В дальнейшем взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.