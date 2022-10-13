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СМИ сообщили о взрывах в Харькове

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Фото: соцсети
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В Харькове прогремели взрывы. Об этом 13 октября сообщает Strana.ua в Telegram-канале.

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В некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Харьковоблэнерго подтвердило перебои с электричеством в городе и заявило, что специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

Вечером, 13 октября, украинские СМИ сообщали, что в Киеве была воздушная тревога.

С начала недели Вооруженные силы России несколько раз наносили массированные удары по инфраструктурным объектам на Украине.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 10 октября объяснил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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