Назван процент имеющих экопривычки петербуржцев

В Санкт-Петербурге 72% жителей имеют экопривычки. Об этом в четверг, 13 октября, пишет 78.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Как уточняется в материале, большинство соблюдающих такие привычки — сотрудники сферы образования и науки (88%). Они заботятся об окружающей среде дома и на рабочем месте. Вторую строчку заняли медики и фармацевты — 85%. На третьем месте сотрудники транспортно-логистической сферы и административные работники (по 83%).

Среди петербургских компаний в 32% случаев сотрудники экономно тратят бумагу, в 23% — экономят электроэнергию и воду, а в 10% случаев проводят субботники.

При этом 16% жителей Петербурга сортируют мусор на работе, а 22% собирают отходы на переработку.

Ранее сообщалось, что в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2023 году будет участвовать уже 41 город. К 12 городам-участникам в планах прибавить еще 29. Это города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха.