Спрос на туры в Петербург на ноябрьские праздники вырос на треть

По сравнению с показателями прошлого года в 2022 году спрос на туры в Санкт-Петербург на ноябрьские праздники вырос на треть. Об этом сообщает в четверг, 13 октября, 78.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

По мнению туроператоров, спрос объясняется тем, что с сентября гостиницы города снизили цены. Также роль играет туристический кешбэк. По словам экспертов, всплеск спроса при этом произойдет в конце октября.

Как отметили в ассоциации, по статистике 80% туристов отправляются в Северную столицу на поезде, 10% — на самолете, еще 10% — на личном авто.

В 2022 году выходные в честь Дня народного единства продлятся три дня — с 4 по 6 ноября.

Ранее 13 октября сообщалось, что россияне, покупающие авиабилеты в рассрочку или в кредит, чаще всего летают по внутренним направлениям (73%): преимущественно из Москвы в Сочи или в Санкт-Петербург, а также из Екатеринбурга в Москву или в Сочи.