В центре Петербурга задержали мужчину с макетом автомата

Правоохранители задержали мужчину в бронежилете с макетом автомата в центре Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 13 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Росгвардию.

Инцидент произошел на улице Черняховского. На мужчине были бронежилет и разгрузочный жилет, а предмет в руках был похож на АКС-74У.

Мужчину передали полиции. В отделении сотрудники выяснили, что оружие предназначено для игры в страйкбол. Петербуржца привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, отмечает ИА FlashNord.