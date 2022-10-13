В Брянской области за сутки не произошло ни одного ДТП

За минувшие сутки в Брянской области не было зарегистрировано ни одной аварии. Об этом в четверг, 13 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«Чтобы избежать аварийной ситуации на дороге водителям транспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также не нарушать правила проезда перекрестков и правила обгона», — напомнили в ведомстве.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в массовом ДТП в Брянском районе Брянской области пострадал 10-летний ребенок.