Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростовская область примет первую группу жителей Херсонщины 14 октября
Мир
Франция произвела первые поставки газа по трубопроводу в ФРГ
Экономика
Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом для поставок газа
Мир
В Кремле заявили об инициировании Путиным встречи с лидерами Киргизии и Таджикистана
Здоровье
Британский ортодонт заявил о пользе темного шоколада для зубов
Мир
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Суворову в Швейцарии
Мир
В Белом доме оценили перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном
Мир
Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
Мир
Вблизи межкорейской воздушной границы зафиксировали истребители КНДР
Мир
Гросси сообщил о прогрессе по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Президентом Ирака избрали Абдель Латифа Рашида
Мир
Снаряды времен Второй мировой войны мешают в расследовании ЧП на «Северных потоках»

В Калуге отремонтировали участок Набережной улицы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участок Набережной улицы отремонтировали в Калуге. Об этом в четверг, 13 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.

«Данный участок дороги имел сильные разрушения и повреждения дорожного полотна. Теперь передвигаться здесь будет удобно и комфортно», — говорится в сообщении управления.

Дорога в часы пик разгружает транспортные потоки с Правого берега, улицы Кутузова и площади Старый Торг в час пик.

В августе этого года в Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской. Работы ведутся на участке от улицы Аральской до улицы Мичурина протяженностью 1,7 км. Дорогу планируется расширить до четырех полос.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022