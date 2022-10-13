В Калуге отремонтировали участок Набережной улицы

Участок Набережной улицы отремонтировали в Калуге. Об этом в четверг, 13 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.

«Данный участок дороги имел сильные разрушения и повреждения дорожного полотна. Теперь передвигаться здесь будет удобно и комфортно», — говорится в сообщении управления.

Дорога в часы пик разгружает транспортные потоки с Правого берега, улицы Кутузова и площади Старый Торг в час пик.

В августе этого года в Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской. Работы ведутся на участке от улицы Аральской до улицы Мичурина протяженностью 1,7 км. Дорогу планируется расширить до четырех полос.