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Испания передаст Украине системы ПВО Hawk

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Фото: commons.wikimedia.org
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Власти Испании намерены передать Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Такое заявление сделал 13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны альянса.

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«Я приветствую заявление Испании об отправке четырех пусковых установок Hawk для усиления ПВО Украины», — сказал он.

Данная помощь будет направлена в дополнение к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, которые члены НАТО уже направили Киеву в последние недели.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что Испания направила Украине боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, рейс с ними уже прибыл. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале разместил соответствующее фото и уточнил, что это уже пятый по счету рейс с оружием, переданным Мадридом.

6 сентября Испания отправила пятый самолет с крупнокалиберными артиллерийскими боеприпасами для вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что из Испании также выехали 20 грузовиков, заполненных зимним снаряжением, 10 из которых уже прибыли в Польшу, а еще 10 — пока в дороге.

До этого, 25 августа, посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обвинил Мадрид в невыполнении обещаний по поставкам тяжелого оружия Киеву. Дипломат заявил, что уже несколько раз передавал премьер-министру страны Педро Санчесу список желаемого вооружения, который, по его словам, не был удовлетворен ни в одной части.

При этом, как заявила 2 августа министр обороны Испании Маргарита Роблес, Мадрид не будет поставлять эту технику Киеву. По ее словам, боевые машины находятся «в абсолютно плачевном состоянии». В настоящее время эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

Москва осуждает поставки оружия на Украину и неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Западные страны наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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