Испания передаст Украине системы ПВО Hawk

Власти Испании намерены передать Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Такое заявление сделал 13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны альянса.

«Я приветствую заявление Испании об отправке четырех пусковых установок Hawk для усиления ПВО Украины», — сказал он.

Данная помощь будет направлена в дополнение к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, которые члены НАТО уже направили Киеву в последние недели.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что Испания направила Украине боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, рейс с ними уже прибыл. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале разместил соответствующее фото и уточнил, что это уже пятый по счету рейс с оружием, переданным Мадридом.

6 сентября Испания отправила пятый самолет с крупнокалиберными артиллерийскими боеприпасами для вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что из Испании также выехали 20 грузовиков, заполненных зимним снаряжением, 10 из которых уже прибыли в Польшу, а еще 10 — пока в дороге.

До этого, 25 августа, посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обвинил Мадрид в невыполнении обещаний по поставкам тяжелого оружия Киеву. Дипломат заявил, что уже несколько раз передавал премьер-министру страны Педро Санчесу список желаемого вооружения, который, по его словам, не был удовлетворен ни в одной части.

При этом, как заявила 2 августа министр обороны Испании Маргарита Роблес, Мадрид не будет поставлять эту технику Киеву. По ее словам, боевые машины находятся «в абсолютно плачевном состоянии». В настоящее время эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

Москва осуждает поставки оружия на Украину и неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Западные страны наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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