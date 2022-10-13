Один человек пострадал в ДТП в Твери

Один человек получил травмы в результате столкновения двух автомобилей в Твери. Об этом в четверг, 13 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел на улице Вагжанова у дома №19. Столкнулись Citroën и Volkswagen. Пострадала водитель Volkswagen. У женщины — подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб поясничного отдела позвоночника.

Обстоятельства, при которых произошла авария, не уточняются.

В ночь на 13 октября в Дмитрове (Подмосковье) легковой Peugeot с 15-летним водителем за рулем врезался в полуприцеп транспортного средства марки «КамАЗ», стоящий на обочине дороги. Погибли четыре подростка, находившиеся в иномарке.