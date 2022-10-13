В Республике Коми завершили уборку картофеля

Уборка картофеля завершилась в Республике Коми. Об этом в четверг, 13 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный минсельхоз.

Общий объем урожая составил 6080 т. Это более чем в полтора раза выше плановых показателей, отметили в ведомстве.

В минсельхозе добавили, что товарность продукта оценивается как высокая, несмотря на весенние холода и засушливое лето.

«Это результат квалифицированного подхода наших сельхозтоваропроизводителей к технологии возделывания культуры и правильно подобранным сортам», — заявил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Алексей Буткин.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае урожай сои вырос по сравнению с 2021 годом на 40%.