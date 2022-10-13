Воронежский авиационный центр начал готовить частных пилотов

Воронежский авиационный центр запустил программу по подготовке частных пилотов. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на директора центра Александра Бушневского.

Летная подготовка продлится около пяти месяцев и обойдется в 1 млн рублей.

Программа включит в себя три этапа: теоретическая подготовка, тренажерная и наземная подготовка и обучение особенностям пилотирования на изучаемом воздушном судне. В рамках третьего этапа пилоты будут тренироваться летать на самолете модели TECNAM P2002. Минимальный налет по программе составит 45 часов.

Чтобы стать учеником центра, необходимо среднее профессиональное или высшее образование, а также специальное медицинское заключение, отмечается в материале.